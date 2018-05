Polizeipräsidium Offenburg / Schutterwald - Schwerer ...

Schutterwald - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 98

Schutterwald - Am heutigen Abend, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Ford-Fahrer von Offenburg kommend auf der L98 in Richtung Frankreich. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt, die Mitfahrerin im Pkw und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die L98 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. /fdr

