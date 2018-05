Polizeipräsidium Offenburg / Schutterwald - Vier Verletzte

Schutterwald - Vier Verletzte

Schutterwald - Ein Zusammenprall zweier Autos hat am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Waldstraße zur Straße "Am Dachsrain" nicht nur zu einem hohen Sachschaden, sondern auch zu vier Leichtverletzten geführt. Ein 26 Jahre alter VW-Lenker übersah gegen 15 Uhr einen von rechts auf der Waldstraße herannahenden und somit vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 51-Jährigen. Eine medizinische Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle war nicht notwendig. Beide Unfallwagen waren ein Fall für den Abschleppdienst.

/wo

