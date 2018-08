Polizeipräsidium Offenburg / Schwanau, Allmansweier - Beim ...

Schwanau, Allmansweier - Beim Abbiegen übersehen

Schwanau, Allmansweier - Die 25 Jahre alte Lenkerin eines Kia hatte den Fahrer eines Motorrads am Donnerstagmittag vermutlich übersehen, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Mittzwanzigerin befuhr gegen 15 Uhr die L100 und wollte vor dem Ortseingang Allmannsweier nach links auf die Umgehungsstraße abbiegen, als sie den aus Allmannsweier entgegenkommenden Suzuki-Fahrer vermutlich übersah. Bei dem durch den 57 Jahre alten Biker erfolgten Ausweichversuch kam dieser zu Fall und streifte noch das Fahrzeugheck des Kia. Zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen wurde er in das Klinikum nach Lahr gebracht.

/ma

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/