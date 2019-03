Polizeipräsidium Offenburg / Schwanau - Autobahn nach Unfall ...

Schwanau - Autobahn nach Unfall gesperrt

Schwanau - Am Samtsagabend, 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A 5 in Höhe Schwanau, Fahrtrichtung Norden, ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wechselte mit hoher Geschwindigkeit vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß fahrenden Pkw. Der Pkw des Unfallverursachers blieb quer auf dem linken Fahrstreifen stehen, der andere Pkw kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Die Insassen konnten die Pkw unverletzt verlassen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer fuhr ungebremst auf dem linken Fahrstreifen in den stehenden Pkw. Dies hatte zur Folge, dass an dem auffahrenden Pkw die Vorderachse herausgerissen und das Fahrzeug in die Luft katapultiert wurde. Es kam einige hundert Meter weiter zum Stillstand. Ein vierter Pkw wurde beim Überfahren von Trümmerteilen so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise nur der Beifahrer in dem Pkw verletzt, der gegen den auf der linken Spur stehenden Pkw prallte. Vom Rettungsdienst waren ein Notarzt und drei Rettungswagen eingesetzt. Die Feuerwehr Ettenheim war ebenfalls im Einsatz. Die Autobahn wurde bis 22.20 Uhr für Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Die Unfallaufnahme und Stauabsicherung erfolgte durch Streifen des Autobahnpolizeireviers Offenburg und des Polizeireviers Lahr.. Bei dem Unfall wurden drei Pkw total zerstört, die Betongleitwand als Fahrbahntrennung wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 70.000 EUR.

/Him

