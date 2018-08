Polizeipräsidium Offenburg / Schwanau, Nonnenweier - Polizei ...

Schwanau, Nonnenweier - Polizei sucht Exhibitionisten, Hinweise erbeten

Schwanau, Nonnenweier - Eine 31 Jahre alte Frau ist am Mittwochmittag am Vogelsee nordöstlich der K 5342 von einem Unbekannten belästigt worden. Der circa 50 bis 55 Jahre alte und etwa 175 Zentimeter große Mann stellte sich gegen 12.15 Uhr nackt vor die Frau und onanierte. Entrüstet von dem ungewollten Anblick wandte sich die 31-Jährige an die Polizei. Eine umgehende Fahndung führte nicht zur Feststellung des Exhibitionisten. Hinweise zu dem mit einem Hut und einer Brille bekleideten Wüstling werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten der Kripo Offenburg gebeten. Er soll zudem ein kariertes Hemd mit sich geführt haben.

/wo

