Polizeipräsidium Offenburg / Schwanau, Ottenheim - Kupferkabel ...

Schwanau, Ottenheim - Kupferkabel gestohlen

Schwanau, Ottenheim - Ein Unbekannter hat es in der Nacht auf Donnerstag auf Kupfer aus abgemantelten Kabelresten abgesehen. Insgesamt wurden etwa 100 Kilogramm des Buntmetalls aus einer ehemaligen Werkstatt in der Schwarzwaldstraße abtransportiert. Zuvor hat der Einbrecher zwischen 0.10 Uhr und 1 Uhr zwei Metalltüren aufgehebelt, um in den Lagerraum eindringen zu können. Der Wohnungsinhaber wurde durch verdächtige Geräusche auf die umtriebigen Aktivitäten des Langfingers aufmerksam, sah aber nur noch einen silbergrauen Wagen, vermutlich ein Kombi, in der Nacht verschwinden. Zurück blieben Kupferreste im Hof des Bestohlenen. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/