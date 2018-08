Polizeipräsidium Offenburg / Schwanau, Ottenheim - Von der ...

Schwanau, Ottenheim - Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet / Zeugen gesucht

Schwanau, Ottenheim - Nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in Schwanau-Ottenheim sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach dem Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 21 Uhr und 21:15 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Oberdorfstraße in Richtung Süden (Nonnenweier) und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen den Pfosten eines Hoftores und beschädigte einen Maschendrahtzaun. Im Anschluss wurde das Fahrzeug offenbar gewendet und der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Um den Schaden von etwa 1.500 Euro kümmerte er sich indes nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

