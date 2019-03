Polizeipräsidium Offenburg / Schwerer Unfall auf der K3765

Schwerer Unfall auf der K3765

Neusatzeck - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der K3765 zwischen Neusatzeck und Untersmatt. Der Fahrer eines BMW kam infolge alkholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem dort fahrenden Volvo. Der BMW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Volvo wurde ebenfalls leicht verletzt, seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Schwerverletzten wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken geflogen. Während der Unfallaufnahme war die K3765 voll gesperrt. Der Schaden liegt bei ca. 40.000 Euro.

/Stgl

