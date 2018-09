Polizeipräsidium Offenburg / Seebach - Von der Fahrbahn ...

Seebach - Von der Fahrbahn abgekommen, Zeugenaufruf

Seebach - Ein Autofahrer meldete der Polizei am Montagabend gegen 19.30 Uhr, dass die Fahrbahn der B500 bei Seebach im Bereich der Darmstädter Hütte stark mit Erde verschmutzt sei. Vor Ort konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/ Oberkirch feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker zuvor in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, den Grünstreifen befahren und die Schutzplanke touchiert haben muss. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um einen LKW oder Transporter handeln könnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07841/70660, in Verbindung zu setzen. /ma

