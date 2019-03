Polizeipräsidium Offenburg / Seelbach - Auto hat sich überschlagen

Seelbach - Auto hat sich überschlagen

Seelbach - Kurz nach Mitternacht war am frühen Samstagmorgen der 28-jährige Fahrer eines Honda Civic auf der Bundesstraße 415 vom Schönberg in Richtung Lahr unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve bremste der Honda-Fahrer aus unbekannter Ursache, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Sein Auto kam im Straßengraben auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Autowrack befreien. Er wurde ins Klinikum Lahr eingeliefert. Weil er mit über anderthalb Promille deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die B415 musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Am Unfallauto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Es wurde abgeschleppt. /Br

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/