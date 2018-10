Polizeipräsidium Offenburg / Seelbach - Fahrzeugbrand - Zeugen ...

Seelbach - Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Seelbach - Am frühen Sonntagmorgen ist auf einem Parkplatz an der Straße Am Wiesengrund ein abgestellter Linienbus in Brand geraten. Ein Passant hatte gegen 02.45 Uhr zunächst einen Knall vernommen, den Brand entdeckt und dann die Polizei verständigt. An dem Bus entstand Totalschaden, ein daneben geparkter Lkw-Sattelzug wurde dabei auch in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 0781/21-2820 erbeten.

/str

