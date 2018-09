Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim, B 3, K 3731 - ...

Sinzheim, B 3, K 3731 - Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Sinzheim, B 3, K 3731 - Am späten Montagvormittag ist eine 22 Jahre alte VW-Lenkerin in das Heck eines an der Kreuzung der K 3731 zur B 3 wartenden BMW einer 38-Jährigen gekracht. Während die Enddreißigerin hierbei leichte Verletzungen davontrug, kam die mutmaßliche Unfallverursacherin mit dem Schrecken davon. Zur Reparatur der Unfallfahrzeuge müssen etwa 12.000 Euro aufgebracht werden. Der Golf der 22-Jährigen musste abgeschleppt werden.

/wo

