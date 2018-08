Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim - Mit Sattelzug Pkw beschädigt

Sinzheim - Mit Sattelzug Pkw beschädigt

Sinzheim - Mit einem Schaden von etwa 2.000 Euro ließ der Fahrer eines Sattelzuges am Mittwoch einen 67-jährigen Citroen-Fahrer an einer Tankstelle in der Bergstraße zurück. Gegen 17:30 Uhr wartete der Pkw-Fahrer auf dem Gelände auf eine freie Zapfsäule, als der unbekannte Fahrer des Sattelzuges das Auto beschädigte und im Anschluss seine Fahrt fortsetzte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

