Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim - Nach Unfall einfach ...

Sinzheim - Nach Unfall einfach weitergefahren

Sinzheim - Auf der B 3 in Sinzheim kam es am Mittwochmorgen im Bereich der Ampelanlage zur Doktor-Wolmann-Straße zu einem Unfall, bei dem die Verursacherin im Anschluss das Weite suchte. Eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr gegen 8:30 Uhr die B 3 in Richtung Oos und musste an der Ampel anhalten. Kurz nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete, kam die Fahrzeugkolonne wieder ins Stocken und die VW-Lenkerin musste anhalten. Eine nachfolgende Peugeot-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem Golf auf. An der nächsten Gelegenheit fuhr die Geschädigte rechts ran und erwartete dies auch von ihrer Unfallgegnerin. Diese setzte ihre Fahrt allerdings fort und ließ die Frau mit einem Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen zur Identität der unbekannten Fahrerin aufgenommen.

/rs

