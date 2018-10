Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim - Radfahrer übersehen

Sinzheim - Radfahrer übersehen

Sinzheim - Bei der Ausfahrt vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters ist es am späten Montagnachmittag in der Landstraße zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Radfahrer gekommen. Der 39 Jahre alte Radler zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Nach bisherigen Feststellungen fuhr die 48 Jahre alte Mercedes-Lenkerin gegen 17 Uhr vom Parkplatz in die Landstraße ein und übersah hierbei den entgegen der Fahrtrichtung herannahenden Velo-Fahrer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

/wo

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/