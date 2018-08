Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim - Unbeteiligte nach Streit ...

Sinzheim - Unbeteiligte nach Streit verletzt / Zeugenaufruf

Sinzheim - Ersten Erkenntnissen nach könnte der Streit zwischen zwei noch unbekannten Jugendlichen am späten Samstagabend während einer Veranstaltung im Bereich der Kreuzstraße dazu geführt haben, dass eine 21 Jahre alte Frau sowie ein 22 Jahre alter Mann später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden unbeteiligten Festbesucher sollen kurz vor Mitternacht von einer umherfliegenden Glasflasche und einem Bierkrug getroffen worden sein und hierdurch Verletzungen davongetragen haben, die nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort in einer Klinik in Baden-Baden versorgt werden mussten. Die noch unbekannten Täter sollen nach ihrer Auseinandersetzung in Richtung der Kartunger Straße davongerannt sein. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und bitten unter der Telefonnummer: 07221 62505 um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Tathergang oder zur Identität der mutmaßlich jungen Männer machen?

/ya

