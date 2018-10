Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim - Unfallflucht, Polizei ...

Sinzheim - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Sinzheim - Ordnungsgemäß überquerte ein 11-jähriger Schüler am Dienstag gegen 15.30 Uhr die grüne Fußgängerampel bei der Kirche. Ein weißer Audi missachtete in Richtung Halberstung fahrend das Rotlicht an der Ampel in der Hauptstraße. Hierbei touchierte der Wagen das Hinterrad des Radfahrers, so dass der 11-Jährige vom Fahrrad gestoßen wurde. Der Fahrer des weißen Audi A3 entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit quietschenden Reifen von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den gestürzten 11-Jährigen zu kümmern. Der Schüler wurde durch die Kollision glücklicherweise nur leicht an der Hand verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen weißen A3 machen können. Telefon: 07221/680-0.

/ks

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/