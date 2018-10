Polizeipräsidium Offenburg / Sinzheim, Winden - Hochwertiger ...

Sinzheim, Winden - Hochwertiger Geländewagen gestohlen

Sinzheim, Winden - Einen Diebstahlschaden von rund 90.000 Euro musste seit dem Donnerstagmorgen ein Bewohner der Straße `Im Feil´ beklagen, als er gegen 7:50 Uhr sein Haus verließ und das Fehlen seines Mercedes SUV feststellte. Diesen hatte er am Vorabend gegen 18:30 Uhr auf der Straße abgestellt. Offenbar hatten in der Nacht Unbekannte das eigentlich räumlich begrenzte Funksignal des `Keyless-Go´-Schließsystems von seinem Haus bis zu dem Fahrzeug durch technische Eingriffe verlängert und so das Fahrzeug öffnen und entwenden können. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Mercedes GLE mit Frankfurter Kennzeichen. Besitzern von solchen Komfortschließsystemen wird empfohlen, die Schlüssel so aufzubewahren, dass das Funksignal abgeschirmt wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariates Rastatt unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/