Polizeipräsidium Offenburg / Steinach - Geld entwendet, Zeugen ...

Steinach - Geld entwendet, Zeugen gesucht

Steinach - Ein noch unbekannter Dieb hat am Montagvormittag mit flinken Fingern Bargeld aus dem Kassenbereich eines Korbwarengeschäftes in der Hauptstraße entwendet. Nach ersten Ermittlungen dürften dem Täter wenige Minuten genügt haben, um nicht nur die Kasse zu öffnen, sondern auch mitsamt der daraus entwendeten Beute das Weite zu suchen. Möglicherweise steht ein etwa 20 bis 25 Jahre alter, auffallend gepflegter junger Mann mit kurzen schwarzen gewellten Haaren mit der Tat in Verbindung. Der Verdächtige trug ein T-Shirt mit Knöpfen an der Vorderseite und eine lange Hose. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07832 975 92-0 um sachdienliche Hinweise.

/pb

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/