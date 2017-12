Polizeipräsidium Offenburg / Steinach - Zeugenaufruf nach Brand ...

Steinach - Zeugenaufruf nach Brand eines Müllcontainers

Offenburg - Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 19.50 Uhr, meldete ein auf der Hauptstraße in Steinach vorbeifahrender Passant ein Feuer beim Festplatz in Steinach. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte ein brennender Müllcontainer gelöscht werden. Es ist davon auszugehen, dass der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte circa 2000 Euro betragen. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Haslach, Tel. 07832/975920, in Verbindung zu setzen. Ar/

