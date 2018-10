Polizeipräsidium Offenburg / Steinmauern - Bissiger Hund ...

Steinmauern - Bissiger Hund verletzt anderen Hund schwer

Steinmauern - Am Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, war eine Frau mit ihrem Hund in der Verlängerung der Steinäcker Straße unterwegs. Ihr Hund wurde plötzlich von einem schwarzen Hund, Schulterhöhe 40 cm, angegriffen und mehrfach gebissen. Der Besitzer des schwarzen Hundes entfernte sich mit seinem Hund von der Örtlichkeit. Er fuhr auf einem Fahrrad. Der verletzte Hund wurde erheblich verletzt und musste operiert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Hundebesitzer geben können. Er soll in diesem Bereich öfters unterwegs sein. Hinweise an das Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/7610.

/Him

