Polizeipräsidium Offenburg / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Offenburg - Der Fahrer eines silberfarbenen Mazda kam am frühen Samstagmorgen um 03.48 Uhr in der Wilhemstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß gesparkten Fahrzeugen. Der männliche Unfallfahrer entfernte von seinem Pkw das hintere Kennzeichen und flüchtete zu Fuß. Er hinterließ einen Schaden von insgesamt 18.000 Euro. Ermittlungen zu dem Fahrer sind eingeleitet. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel. 0781/21-0 in Verbindung zu setzen.

