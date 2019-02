Polizeipräsidium Offenburg / Unfallflucht - Zeugenaufruf

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Baden-Baden - Am Donnerstag, 21.02.2019, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, wurde ein in der Ortenaustraße geparkter Hyundai von einem unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren Stoßstange und der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 3500 Euro zu kümmern, fuhr der/die Unbekannte davon. Am beschädigten Pkw konnten grüne Lackantragungen festgestellt werden. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Baden-Baden, Tel. 07221/680-0 entgegen.

/Stgl

