Polizeipräsidium Offenburg / Verkehrsunfall mit flüchtendem ...

Verkehrsunfall mit flüchtendem Rollerfahrer, Zeugen gesucht

Gengenbach - Am Freitagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer mit Sozius die Leutkirchstraße in Gengenbach in Richtung Stadtmitte. In Höhe der dortigen Tankstelle fuhr er auf einem vorausfahrenden Pkw Mercedes auf und stürzte. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer mit seinem Sozius und dem Roller in Richtung Ohlsbach. Durch das Auffahren entstand am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sowohl der Fahrer als auch der Sozius sollen ca. 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein und zur Tatzeit dunkle Jacken, Hosen und schwarze Vollschutzhelme getragen haben. Der Roller soll rot und von der Marke Piaggio gewesen sein.

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind daher auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall in der Leutkirchstraße machen können. Hinweise werden beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 212200 entgegengenommen.

