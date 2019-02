Polizeipräsidium Offenburg / Von der Fahrbahn abgekommen

Von der Fahrbahn abgekommen

Bühlertal - Aus bislang unbekannter Ursache kam am Samstagabend auf der L83a Ortsausgang Bühlertal Richtung Neusatzeck der Fahrer eines Seat von der Fahrbahn ab, fuhr 30 m einen Hang hinab und kam an einer Hauswand zum Stillstand. Der Pkw-Führer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der völlig beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 18.000 Euro. An der Hauswand und der Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.



