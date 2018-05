Polizeipräsidium Offenburg / Weisenbach-Neudorf - Kradfahrer ...

Weisenbach-Neudorf - Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Weisenbach - Am Dienstag, um 19.40 Uhr, befuhr ein Kradfahrer die B462 von Weisenbach kommend in Richtung Freudenstadt. In einer Kurve kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und prallte gegen die Leitplanke. Der 53-jährige Harley-Fahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik abtransportiert werden.

Die B462 war zur Bergung und Unfallaufnahme bis 21.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

