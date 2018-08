Polizeipräsidium Offenburg / Willstätt, B 28 Frontal ...

Willstätt, B 28 Frontal zusammengestoßen

Willstätt - Eine Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 28 bei der Ausfahrt Willstätt. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist gegen 16.45 Uhr in einer Linkskurve auf dem Abfahrtsast der B 28 aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort ist er mit der gleichaltrigen Lenkerin eines Peugeot frontal zusammengestoßen, die auf die B 28 in Richtung Appenweier auffahren wollte. Die junge Frau begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

/wo

