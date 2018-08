Polizeipräsidium Offenburg / Willstätt - Kradfahrer nach Sturz ...

Willstätt - Kradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Willstätt - Am Sonntag, um 11.50 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Kradfahrer von der B28, aus Richtung Appenweier kommend, an der Anschlussstelle Appenweier, auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Basel auf. In der langegezogenen Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

