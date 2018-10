Polizeipräsidium Offenburg / Willstätt, L 95 - Unfall mit ...

Willstätt, L 95 - Unfall mit tödlichem Ausgang -Nachtragsmeldung-

Offenburg - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Morgen konnte die umfangreiche Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn zwischenzeitlich beendet werden. Die L 95 zwischen Legelshurst und Urloffen ist seit etwa 17.20 Uhr wieder frei befahrbar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die drei weiteren Unfallbeteiligten leicht verletzt. Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren der Rettungsdienst mit Notarzt und zwei Rettungswagen und die Feuerwehr Willstätt mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei waren damit beschäftigt durch Kraftstoff verunreinigtes Erdreich abzutragen und den Fahrbahnrand zu erneuern, die Unfallstelle zu Räumen und zu Säubern.

Ursprüngliche Meldung vom Donnerstag, 04.10.2018, 10:00 Uhr:

Willstätt, L 95 - Unfall mit tödlichem Ausgang

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Donnerstagmorgen gegen 6:15 Uhr auf der L 95 zwischen Legelshurst und Urloffen. Nach derzeitigem Stand befuhr ein VW-Fahrer die Landstraße in Richtung Urloffen und überholte in einer Linkskurve einen vorrausfahrenden Ford Transit. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Traktor samt Anhängern. Durch den Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge wurde der 54 Jahre alte Fahrer des VW-Passates so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein 30-jähriger Beifahrer, wie auch der Fahrer des Traktors und des Ford mussten ebenfalls verletzt in Kliniken gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf etwa 40.000 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wird im Laufe des Morgens auch ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Arbeit der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg unterstützt. Zur Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle wird die L 95 bis auf weiteres gesperrt bleiben müssen. Der Traktor war als Gespann mit zwei Anhängern, beladen mit etwa mehreren Tonnen Mais, verunfallt. Das Landratsamt Ortenaukreis prüft derzeit weitere Maßnahmen, da offenbar mehrere hundert Liter Diesel-Kraftsoff ausgelaufen und ins Erdreich gelangt sind.

