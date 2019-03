Polizeipräsidium Offenburg / Willstätt/Rheinau - Mit Alkohol am ...

Willstätt/Rheinau - Mit Alkohol am Steuer

Willstätt/Rheinau - Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht von Sonntag auf Montag feststellen. Gegen 21.30 Uhr kam eine 28-Jährige zwischen Legelshurst und Linx von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde lediglich ihr eigenes Fahrzeug beschädigt. Sie selbst blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein Atemalkoholtest durchgeführt. Demnach hatte die Smart-Lenkerin rund 1,5 Promille intus. Im Anschluss musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige. Wegen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige muss sich der Fahrer eines Peugeot verantworten. Er geriet gegen 1.30 Uhr in Rheinau in den Fokus einer Streifenbesatzung. Bei der Kontrolle hegten die Polizisten den Verdacht, dass der 52-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Test verschaffte Klarheit: Der 52-Jährige gelangt nun mit knapp einem Promille zur Anzeige.

/ms

