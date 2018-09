Polizeipräsidium Offenburg / Wolfach - Brand an einem Wohnhaus

Wolfach - Brand an einem Wohnhaus

Wolfach - Am Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr, brannte die Fassade an einem Wohnhaus in Wolfach-Kirnbach. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von 5000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Brandursache war vermutlich der fahrlässige Umgang mit heißer Glut, die vom Balkon auf eine angebaute Markise fiel und dann diese und die Fassade in Brand setzte. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen übernommen.

/Him

