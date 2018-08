Polizeipräsidium Offenburg / Wolfach - Nach Sturz verstorben

Wolfach - Nach Sturz verstorben

Wolfach - Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pedelec hat sich heute Mittag in der Vorstadtstraße nach einem Sturz so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch am Unfallort verstarb. Ersten Erkenntnissen nach kam der Senior gegen 12.25 Uhr ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierten Helfer des Rettungsdienstes kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/