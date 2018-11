Polizeipräsidium Offenburg / Zell a.H. - Unfallflucht

Zell a.H. - Unfallflucht

Zell a.H. - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21:20 und 01:40 Uhr, ereignete sich in der Grabenstraße ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer stieß, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, gegen einen geparkten Opel Corsa. Ohne sich um den angerichteten Schaden, in Höhe von 2500 Euro, zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832-975920 zu melden.

