Polizeipräsidium Offenburg / Zell am Harmersbach - Mehrere ...

Zell am Harmersbach - Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Zell am Harmersbach - Mehrere Strafanzeigen zieht eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Haslach für zwei Männer nach sich. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Unterentersbacher Straße ein 25-jähriger Mann am Steuer eines BMW kontrolliert. Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass er augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer saß und eine kleinere Menge Haschisch und Marihuana mit sich führte, sondern darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutentnahme erwartet den Mann unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den 41 Jahre alten Besitzer des BMW erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da er dem führerscheinlosen 25-Jährigen das Fahrzeug überlassen hatte.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/