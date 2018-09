Polizeipräsidium Offenburg / Zell am Harmersbach - Radfahrer ...

Zell am Harmersbach - Radfahrer verletzt

Zell am Harmersbach - Ein schwer verletzter Radfahrer musste nach einem Unfall in der Kapellenstraße am Sonntag durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Der 48 Jahre alte Rennradfahrer war gegen 10:30 Uhr im Baustellenbereich trotz einem deutlichen Verbot der Einfahrt im Baustellenbereich auf die Gegenfahrbahn gefahren und dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Neben dem Verletzten waren rund 7.000 Euro Sachschaden die Unfallfolge.

/rs

OTS: Polizeipräsidium Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110975.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/