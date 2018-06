Polizeipräsidium Offenburg / Zu schnell unterwegs - Totalschaden

Zu schnell unterwegs - Totalschaden

Achern A5 - Der 69jährige Fahrer eines VW war am Freitag gegen 21.15 Uhr auf der A5 in Richtung Süden unterwegs. Er geriet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug auf regenasser Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Betonschutzplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fiel das Fahrzeug seitlich um und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

