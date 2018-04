Polizeipräsidium Osthessen / 13.04.2018, 18:21 Uhr Schwerer ...

13.04.2018, 18:21 Uhr Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Fulda (Abschließender Nachtrag zur Erstmeldung von 18.25 Uhr)

Fulda - Aufgrund des Hochwassers am frühen Freitagabend kam es zu einer Vollsperrung der B 27 im Bereich Kaiserwiese. Auf dem von der Künzeller Straße an in Richtung Eichenzell verlaufenden Streckabschnitt ist die B 27 zweispurig. Hier fuhr eine 40 - jährige aus dem Stadtteil Bronnzell und musste ihren Audi A1 wegen der durch Hochwasser bedingten Sperrung abbremsen. Ein nachfolgender 26 - jähriger Golffahrer aus Fulda - Bernhards erkannte dies zu spät und versuchte noch auf die linke Fahrspur auszuweichen. Er prallte jedoch mit seinem Fahrzeug auf das Fahrzeug der Bronnzellerin. Schließlich verlor ein hinter dem Golf fahrender 34 - jähriger Mann aus Thüringen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Unfallstelle hinein. In seinem Fahrzeug, ebenfalls ein Golf, wurden eine 32 - jährige Frau aus Petersberg und ihr 1 ½ jähriges Kind leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Audifahrerin aus Bronnzell. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 14.000 EUR.

