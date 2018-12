Polizeipräsidium Osthessen / 26-Jähriger erleidet nach Schlägen ...

26-Jähriger erleidet nach Schlägen einen Trommelfellriss - Sommerreifen und Kompressor aus Scheune entwendet - Einbruch in Wohnhaus - Vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

Fulda - Zeugenaufruf: 26-Jähriger erleidet nach Schlägen einen Trommelfellriss

FULDA/HORAS. In den frühen Samstagmorgenstunden (01.12.), zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr, wurde ein 26-Jähriger aus Fulda bei einer Veranstaltung in den Räumlichkeiten eines Kulturzentrums in der Schlitzer Straße von mehreren unbekannten Personen massiv geschlagen. Dabei erlitt er neben Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich auch einen Trommelfellriss. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte nach einem vorangegangenen Streit mit einem Gast von Unbekannten zu Boden gebracht und körperlich angegangen. Der 26-jährige Mann begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzten.

Sommerreifen und Kompressor aus Scheune entwendet

EICHENZELL. In der Straße "Aussiedlerhof" des Eichenzeller Ortsteils Rothemann kam es in der Zeit von Sonntagmittag (02.12.) bis Montagmorgen (03.12.) zu einem Einbruch in eine Scheune. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen Unbekannte das Scheunentor auf und entwendeten aus den dortigen Räumlichkeiten einen Satz Sommerreifen sowie einen Kompressor im Gesamtwert von rund 1.200 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

BURGHAUN. Im Zeitraum von Freitagmittag (30.11.) bis Montagnachmittag (03.12.) kam es in der Kyffhäuserstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Einbrecher über eine Terrassentür in das Objekt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei entwendeten die Täter Schmuck und Münzen in noch unbekanntem Wert.

Ihre Polizei warnt: Vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

HÜNFELD. Seit Montag (03.12.) melden sich mehrere Bürger aus dem Raum Hünfeld bei der Polizei. Sie berichten, dass sie Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten erhalten haben. Alle Angerufenen erkannten den Trick, sodass niemand zu Schaden kam. Immer wieder versuchen Betrüger durch Anrufe, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. Dabei wird häufig mitgeteilt, dass ein Einbruch in der Nachbarschaft stattgefunden habe und vermutlich auch ein Einbruch in das eigene Wohnhaus bevorstünde. Um Bargeld und weitere Wertgegenstände zu schützen, sollen die Angerufenen dieses an angebliche und natürlich "falsche" Polizeibeamte aushändigen.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie zur Herausgabe von Geld zu bewegen! - Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110!

