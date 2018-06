Polizeipräsidium Osthessen / 30-jährige Frau sexuell belästigt / ...

30-jährige Frau sexuell belästigt / Polizei bittet um Hinweise

Bad Hersfeld - BAD HERSFELD. Am heutigen Donnerstag (07.06.), gegen 10.40 Uhr, kam es an der Fußgängerampel, vom Jahnpark in Richtung Wehnebergerstraße, zu einer sexuellen Belästigung einer 30-jährigen Frau aus Uganda. Sie war mit ihrem dreijährigen Kind im Buggy, zu Fuß unterwegs vom Spielplatz Jahnpark nach Hause. An der Fußgängerampel kam plötzlich ein Mann von hinten, umfasste sie um die Taille, versuchte den Rock der Frau nach oben zu ziehen und fragte, ob sie genug Sex habe. Die Frau drehte sich um, schrie und schlug auf den Mann ein. Daraufhin lief der Täter in Richtung Jahnhalle davon.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor: Ca. 25 bis 30 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild und ca. 1,70m groß. Er trug schwarze Haare, die nach vorne über die Stirn hingen und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, hellem T-Shirt. Er sprach gebrochen Deutsch, mit arabischem Akzent.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

