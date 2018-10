Polizeipräsidium Osthessen / Abschlussmeldung: Tödlicher ...

Abschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 84 zwischen Flieden und Magdlos.

Fulda - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 84 zwischen Flieden und Magdlos.

FLIEDEN / MAGDLOS - Auf der K 84 zwischen Flieden und Magdlos kam es gegen 13:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein Pkw die Straße "Am Berishof" aus Richtung Döngesmühle und wollte auf die Kreisstraße einfahren. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin einen sich nähernden Kleintransporter und stieß mit diesem zusammen. Die 77-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Flieden wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Ihr 66-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Raum Flieden, wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrzeugführer des Transporters, ein 31-jähriger Mann aus Flieden, wurden durch den Unfall verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

