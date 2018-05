Polizeipräsidium Osthessen / Alarmanlage vertreibt ...

Alarmanlage vertreibt Tankstelleinbrecher

Bad Hersfeld - LUDWIGSAU-MECKLAR (Hersfeld-Rotenburg) - Am Donnerstag (24.05.), gegen 01.10 Uhr, wurde versucht in eine Tankstelle an der Friedloser Straße einzubrechen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter verschwanden in der Dunkelheit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Osthessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43558.rss2

Rückfragen bitte an: Manfred Knoch Polizeipräsidium Osthessen Pressestelle Telefon: Bad Hersfeld: (06621-932-131)