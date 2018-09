Polizeipräsidium Osthessen / Arbeiter stürzt von Gerüst - schwer ...

Arbeiter stürzt von Gerüst - schwer verletzt

Vogelsberg - Medieninformation vom 28.09.2018

Arbeiter stürzt von Gerüst, schwer verletzt Ulrichstein/Ober-Seibertenrod - Auf der Baustelle im Klärwerk von Ulrichstein/Ober-Seibertenrod stürzte ein 57-jähriger Arbeiter heute Mittag bei Schalungsarbeiten von einem Gerüst 3 Meter bis 4 Meter in die Tiefe. Der Mann aus dem Kreis Bad Kissingen zog sich dabei eine schwere Verletzung an der Hand zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle hatte der 57-Jährige vermutlich das Gleichgewischt verloren und ist dadurch abgestürzt.

