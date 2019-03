Polizeipräsidium Osthessen / Baugerüst entwendet, Pkw verkratzt, ...

Baugerüst entwendet, Pkw verkratzt, Kupferkessel gestohlen

Baugerüst entwendet Mücke/Bernsfeld - Wie der Polizei erst jetzt bekannte wurde, entwendeten unbekannte Täter am 28. Februar 2019 oder eine unbestimmte Zeit davor von einem landwirtschaftlichen Anhänger in der Straße "Grüner Weg" in Mücke/Bernsfeld ein Baugerüst. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 2.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkw verkratzt Alsfeld - Auf dem Parkplatz in der Landgraf-Hermann-Straße verkratzten unbekannte Täter zwischen Mittwoch (13.3.), 22 Uhr und Donnerstag (14.3.), 8 Uhr, den Lack von einem schwarzen Porsche/Cayenne. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kupferkessel gestohlen Homberg (Ohm)/Ober-Ofleiden - Aus dem Vorgarten eines Wohnhauses stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (10.3.), 10 Uhr und Montag (11.3.), 12 Uhr, im Erlenweg einen Kupferkessel. Der Kessel hat einen Wert von circa 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

