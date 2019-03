Polizeipräsidium Osthessen / Bereits in zwei Fällen je 70 bis 80 ...

Bereits in zwei Fällen je 70 bis 80 alte Autoreifen in Wald bei Bad Hersfeld illegal "entsorgt" / Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat und sucht Zeugen

Bad Hersfeld - HAUNECK / HAUNETAL (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) _ In den letzten Wochen kam es mehrfach zu illegalen Ablagerungen von Autoaltreifen in der Waldgmarkung Haunetal, sowie in der Feldgemarkung Hauneck, zuletzt am Freitagmorgen (22.03.). Durch unbekannten Verursacher wurden jeweils zwischen 30 und 70 Autoaltreifen unterschiedlicher Herkunft und Größe illegal beseitigt. Aufgrund von Anhaftungen an diesen Reifen ist davon auszugehen, dass diese zuvor für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden. Den Gemeinden entstehen durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Autoaltreifen erhebliche Beseitigungskosten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer illegalen Ablagerung um einen Verstoß nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz handelt, der mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu hunderttausend Euro geahndet werden kann. Es wird um sachdienliche Hinweise an die Polizei in Bad Hersfeld, unter der Rufnummer 06621/9320, gebeten.

