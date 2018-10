Polizeipräsidium Osthessen / Berührung mit Warnbake hatte große ...

Berührung mit Warnbake hatte große Wirkung

Fulda - Am Mittwoch, 24. Oktober 2018, gegen 22:40 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Rossbach mit seinem Sattelzug in den einspurigen Baustellenbereich der BAB 7 in Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze, ein. Kurz nach Beginn der Baustelle kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Gespann nach links ab und streifte eine dort stehende Warnbake. Beim Gegenlenken geriet er ins Schleudern. Dabei knickte die Sattelzugmaschine ein. Unkontrolliert rutschte er mit seinem Sattelzug nach rechts in den unbefestigten, angrenzenden Grünstreifen. Letztendlich kam er halb im Flutgraben, halb auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Am Fahrzeug traten Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr Homberg/Efze abgebunden wurden. Während der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der Baustelle vollständig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Folmeg, POK (PASt Bad Hersfeld)

