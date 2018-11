Polizeipräsidium Osthessen / Diebe stehlen Heimkinosystem

Diebe stehlen Heimkinosystem

Fulda - FULDA - Wie erst gestern bekannt wurde, suchten die Einbrecher in der Zeit von Samstag (27.10.) bis Mittwoch (31.10.) in der Kleingartenanlage in der Birkenallee eine weitere Parzelle auf (wir berichteten am 1.11.). Nach Scheitern an der Eingangstür der Gartenhütte wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um im Inneren nach Beute zu suchen. Gestohlen wurde ein Heimkinosystem mit Beamer und ein Wasserkocher im Gesamtwert von 700,-EUR.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

