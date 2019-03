Polizeipräsidium Osthessen / Diebstahlsdelikte

Diebstahlsdelikte

Fulda - Diebstahlsdelikte

Dipperz. In der Nacht zu Sonntag (10.03.) gegen 03:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Eingangstür eines Autohauses in der Gewerbestraße ein. Unmittelbar danach begaben sie sich in den angrenzenden Verkaufsraum. Mit Zigaretten im Wert von 4000 Euro flüchteten sie zu Fuß in Richtung Dipperzer Straße zu einem dort abgestellten PKW. Mit diesem flüchteten die Täter über die B458 in unbekannte Richtung.

Gersfeld. Am Samstag (09.03.) zwischen 18 und 19 Uhr wurde einer Mitarbeiterin des Klinikums Gersfeld eine beigefarbene "Harry-Potter" Geldbörse durch unbekannte Täter aus dem Bediensteten-Zimmer entwendet. Die Polizei möchte auf diesem Wege sensibilisieren persönliche Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Fulda-Bahnhof. Bereits am Donnerstag (07.03.) zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein grün-schwarzes Trekking Fahrrad der Marke Hercules. Der Geschädigte hatte sein Rad mit einem Schloss im Bereich des Gehwegs gesichert. Das Schloss wurde ebenfalls entwendet oder auf unbekannte Weise entsorgt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

