Polizeipräsidium Osthessen / Dieselpartikelfilter von vier ...

Dieselpartikelfilter von vier Mercedes-Benz Sprintern abmontiert und gestohlen / Ca. 10.000 Euro Schaden

Bad Hersfeld - BAD HERSFELD - Gleich von vier, auf einem Firmengelände in der Erfurter Straße geparkten Sprintern der Marke Mercedes wurden in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (20.09.) und Montagmorgen (24.09.) die Dieselpartikelfilter an den Auspuffen abgesägt und gestohlen. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

