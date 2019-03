Polizeipräsidium Osthessen / Drei Pkw mit Baseballschläger ...

Drei Pkw mit Baseballschläger demoliert / 10.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld - BAD HERSFELD-JOHANNESBERG - Unbekannte Täter schlugen am Sonntagabend (17.03.), gegen 23.30 Uhr, mit einem Baseballschläger auf drei im Ginsterweg nebeneinander geparkten Pkw ein. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Baseballschläger wurde am Tatort und gefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann weitere Hinweise zur Ermittlung der Täter geben? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

