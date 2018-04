Polizeipräsidium Osthessen / Einbrecher unterwegs

Einbrecher unterwegs

Fulda - Erfolgsloser Einbruch in Gaststätte

KÜNZELL - Bei einem Einbruchsversuch blieb es an einer Gaststätte am Hahlweg in Künzell. Ohne Erfolg versuchten die Einbrecher von Mittwoch (25.04.) auf Donnerstag (26.04.), in der Zeit zwischen 22:30 bis 07:30 Uhr, gewaltsam in die Gaststätte einzubrechen. Mittels mehreren Hebelansätzen brachen sie zwar eine Nebeneingangstür auf, gelangten aber nicht in die Innenräume. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von 1000,- Euro entstanden.

Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

FULDA - Am Mittwoch (26.04.), kam es zwischen 00:00 bis 09:30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Sturmiusstraße. Die Täter durchstöberten eine Wohnung din dem Mehrfamilienhaus. Hierbei wurden Geldbörsen, diverse Karten, Schlüssel und ein Spielecontroller im Gesamtwert von circa 150,- Euro entwendet. Die Einbrecher verließen die Wohnung unbemerkt und entkamen unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

